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Харків почне відзначати Різдво одним з перших: коли зійде різдвяна зірка

Суспільство 12:36   24.12.2024
Вікторія Яковенко
Харків почне відзначати Різдво одним з перших: коли зійде різдвяна зірка Фото: Universe space tech

Цьогоріч різдвяною зіркою стане планета Венера. У Харкові на Святвечір 24 грудня перша зірка засяє о 15:37, повідомляє Universe space tech.

Найраніше різдвяна зірка засяє на Луганщині — о 15:31. У центральних регіонах, таких як Київщина, першу зорю можна буде спостерігати близько 16:00. А найпізніше вона засяє над західними регіонами, зокрема в Ужгороді — о 16:39.

Згідно з Біблією, три волхви побачили на сході зірку, яка вказувала їм шлях до місця народження Ісуса Христа. Цей образ глибоко закарбувався у християнській традиції, хоча в самому тексті Святого Письма не йдеться про точний опис явища. Наприклад, слова «зірка… зупинилася над місцем, де було Немовля», вказують на те, що це могло бути не стільки астрономічне явище, скільки прояв Божої сили.

У сучасному світі різдвяна зірка стала одним із головних атрибутів свят. Вона прикрашає верхівку ялинки та є центральним елементом у традиціях колядників. На різдвяні свята в Україні колядники носять велику восьмикутну зірку, що символізує народження спасителя. Ці традиції відрізняються залежно від регіону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цьогоріч різдвяною зіркою стане планета Венера. У Харкові на Святвечір 24 грудня перша зірка засяє о 15:37, повідомляє Universe space tech.".