Сьогодні 24 грудня: яке свято та день в історії

24 грудня – Різдвяний святвечір. В Україні відзначають День працівників архівних установ. У цей день 1777 року експедиція Кука відкрила острів Різдва. У 1917-му, провалившись у Києві, більшовики провели так званий “Всеукраїнський з’їзд рад” у Харкові. У 1937-му народився В’ячеслав Чорновіл. У 1968-му американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця. У 1982-му здійснив перший випробувальний політ найбільший серійний літак світу – український Ан-124 “Руслан”.

Свята та пам’ятні дати 24 грудня

24 грудня в Україні та світі – Різдвяний святвечір.

В Україні відзначають День працівників архівних установ.

Також сьогодні – День покупця в останню мить.

24 грудня в історії

24 грудня 1777 року експедиція капітана Джеймса Кука відкрила острів, який за кілька днів Кук назвав островом Різдва. Назву, зрозуміло, визначив момент відкриття. Однак зараз у світі острів частіше називають, спираючись на місцеву вимову – Кіритіматі. Він є одним із найбільших у світі атолів (коралових островів, що мають форму розірваного або цілого кільця) – площею понад 300 квадратних кілометрів.

Острів відомий тим, що знаходиться у найвіддаленішому часовому поясі світу – UTC+14 (тобто це одне з перших місць на землі, куди приходять Різдво та Новий рік). Ще одна його особливість – тут гніздиться найбільша у світі кількість видів тропічних птахів – 20, а всього зустрічаються 37 видів. Для збереження природної різноманітності, п’ять територій на атолі та найближчих острівцях закриті для відвідування.

Острів Різдва входить до складу Республіки Кірибаті, що охоплює 33 тихоокеанські атоли та острови. Республіка здобула незалежність від Великої Британії в 1979 році та є однією з найменш розвинених країн світу. Основа її економіки – рибальство та експорт копри (висушеної м’якоті кокосів). Попри райський вигляд островів і досить сприятливий клімат (з середньорічною температурою від 26 до 32 ° C), вони не дуже популярні в туристів. І тому є кілька причин: складна логістика, відсутність якісного сервісу, значна засміченість. Але головне, що відлякує людей – історія ядерних випробувань, які неодноразово проводили в цих місцях Велика Британія та США. Союзні війська зайняли Кіритіматі за часів Другої світової та збудували низку інженерних споруд, у тому числі злітно-посадкову смугу. Велика Британія проводила ядерні випробування (відомі як операція “Grapple”) за 50 км від острова Різдва з 1956 по 1958 рік. Їх наслідком стали, зокрема, руйнування окремих об’єктів інфраструктури на острові. При цьому остров’ян на час випробувань не евакуювали, пише англомовна Вікіпедія. “Сполучені Штати також здійснили 22 успішні ядерні вибухи над островом в рамках операції “Домінік” у 1962 році”, – додають автори.

Військовий інтерес до острова вичерпався у 1969 році. За даними перепису 2020 року, населення республіки Кірибаті становить понад 119 тисяч осіб, а на острові Різдва мешкають близько п’яти тисяч – у чотирьох селах.

24 грудня 1917 року в Харкові, який раніше захопили більшовики, відкрився так званий “Всеукраїнський з’їзд рад”. Детальніше.

24 грудня 1937 року на Черкащині народився майбутній український політик, дисидент та політичний в’язень радянського режиму В’ячеслав Чорновіл. Докладніше.

24 грудня 1968 року американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця. Докладніше.

24 грудня 1982 року злетів перший із найбільших серійних вантажних літаків світу – Ан-124 “Руслан”. Докладніше.

Відео: ДП “Антонов”

24 грудня 1991 року РФ дивним чином, що порушує міжнародне право та юридичну практику, зайняла місце СРСР в ООН і стала постійним членом Ради Безпеки ООН. Докладніше.

24 грудня 1991 року Республіка Білорусь визнала державну незалежність та встановила дипломатичні відносини з Україною. Незалежність України визнали Афганістан, Лівія, Монголія, Норвегія.

Церковне свято

24 грудня в Україні – навечір’я Різдва Христового. Цього дня також вшановують пам’ять преподобномучениці Євгенії та з нею мучеників Прота, Якинфа та Клавдії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вода закипає швидше ніж зазвичай, то погода скоро зіпсується.

Снігопад в цей день – до сніжного Нового року.

Якщо день ясний і теплий, то січень буде м’яким.

Що не можна робити 24 грудня

Не можна закривати вікна віконницями або шторами.

Не можна перераховувати дрібні купюри та монети сьогодні.

На Святвечір не можна пити алкоголь.

Не варто займатися важкою фізичною працею.