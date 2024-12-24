Сегодня 24 декабря: какой праздник и день в истории
24 декабря – Рождественский сочельник. В Украине отмечают День работников архивных учреждений. В этот день 1777 года экспедиция Кука открыла остров Рождества. В 1917-м, провалившись в Киеве, большевики провели так называемый Всеукраинский съезд советов в Харькове. В 1937-м родился Вячеслав Черновол. В 1968-м американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс стали первыми людьми, достигшими орбиты Луны. В 1982-м совершил первый испытательный полет крупнейший серийный самолет мира – украинский Ан-124 «Руслан».
Праздники и памятные даты 24 декабря
24 декабря в Украине и мире – Рождественский сочельник.
В Украине отмечают День работников архивных учреждений.
Также сегодня – День покупателя в последнюю минуту.
24 декабря в истории
24 декабря 1777 года экспедиция капитана Джеймса Кука открыла остров, который через несколько дней Кук назвал островом Рождества. Название, разумеется, определено моментом открытия. Однако сейчас в мире остров чаще называют, опираясь на местное произношение — Киритимати. Он является одним из крупнейших в мире атоллов (коралловых островов, имеющих форму разорванного или целого кольца) – площадью более 300 квадратных километров.
Остров известен тем, что находится в самом отдаленном часовом поясе мира – UTC+14 (то есть это одно из первых мест на земле, куда приходят Рождество и Новый год). Еще одна его особенность – здесь гнездится самое большое в мире количество видов тропических птиц – 20, а всего встречаются 37 видов. Для сохранения природного разнообразия, пять территорий на атолле и ближайших островках закрыты для посещения.
Остров Рождества входит в состав Республики Кирибати, охватывающей 33 тихоокеанских атолла и острова. Республика получила независимость от Великобритании в 1979 году и является одной из наименее развитых стран мира. Основа ее экономики – рыболовство и экспорт копры (высушенной мякоти кокосов). Несмотря на райский вид островов и довольно подходящий климат (со среднегодовой температурой от 26 до 32 °C), они не особо популярны у туристов. Для этого несколько причин: сложная логистика, отсутствие качественного сервиса, значительная замусоренность. Но главное, что отпугивает людей – история ядерных испытаний, которые неоднократно проводили в этих местах Великобритания и США. Союзные войска заняли Киритимати во времена Второй мировой и построили ряд инженерных сооружений, в том числе взлетно-посадочную полосу. Великобритания проводила ядерные испытания (известные как операция «Grapple») в 50 км от острова Рождества с 1956 по 1958 год. Их следствием стали, в том числе, разрушения отдельных объектов инфраструктуры на острове. При этом островитян на время испытаний не эвакуировали, пишет англоязычная Википедия. «Соединенные Штаты также осуществили 22 успешных ядерных взрыва над островом в рамках операции «Доминик» в 1962 году», — добавляют авторы.
Военный интерес к острову иссяк в 1969 году. По данным переписи 2020 года, население республики Кирибати составляет более 119 тысяч человек, а на острове Рождества проживают около пяти тысяч — в четырех селах.
24 декабря 1917 года в Харькове, который прежде захватили большевики, открылся так называемый Всеукраинский съезд советов. Подробнее.
24 декабря 1937 года в Черкасской области родился будущий украинский политик, диссидент и политический заключенный советского режима Вячеслав Черновол. Подробнее.
24 декабря 1968 года американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс стали первыми людьми, достигшими орбиты Луны. Подробнее.
24 декабря 1982 года взлетел первый из крупнейших серийных грузовых самолетов мира – Ан-124 «Руслан». Подробнее.
Видео: ГП «Антонов»
24 декабря 1991 года РФ странным образом, нарушающим международное право и юридическую практику, заняла место СССР в ООН и стала постоянным членом Совета Безопасности ООН. Подробнее.
24 декабря 1991 года Республика Беларусь признала государственную независимость и установила дипломатические отношения с Украиной. Независимость Украины признали Афганистан, Ливия, Монголия, Норвегия.
Церковный праздник
24 декабря в Украине — повечерие Рождества Христова. В этот день также чтят память преподобномученицы Евгении и с ней мучеников Прота, Якинфа и Клавдии. Подробнее.
Народные приметы
Если вода закипает быстрее обычного, то погода скоро испортится.
Снегопад в этот день – к снежному Новому году.
Если ясный и теплый день, то январь будет мягким.
Что нельзя делать 24 декабря
Нельзя закрывать окна ставнями или шторами.
Нельзя пересчитывать мелкие купюры и монеты.
На Рождественский сочельник нельзя пить алкоголь.
Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 декабря – Рождественский сочельник. В Украине отмечают День работников архивных учреждений. В этот день 1777 года экспедиция Кука открыла остров Рождества".