Сегодня 24 декабря: какой праздник и день в истории

24 декабря по церковному календарю – память Даниила Столпника и Никона Печерского. В этот день большевики проводили нелегитимный «Всеукраинский съезд советов» в Харькове, а ООН по очень сомнительной процедуре признала РФ правопреемницей СССР.

Праздники и памятные даты 24 декабря

24 декабря в Украине отмечают День работников архивных учреждений.

Во всемирном христианстве – сочельник перед Рождеством.

24 декабря в истории

24 декабря 1917 года — в Харькове, который накануне захватили большевики, открылся так называемый «Всеукраинский съезд советов». На самом деле Всеукраинский съезд советов на тот момент уже успешно состоялся в Киеве. Его делегаты поддержали Центральную Раду и Украинскую народную республику. Большевики там оказались в абсолютном меньшинстве, поэтому решили бежать как можно дальше и провести собственное фейковое мероприятие с «правильными» делегатами. На следующий день, 25 декабря, эта «избранная компания» провозгласила свое альтернативное украинское государство – так называемую «Украинскую Народную Республику Советов», столицей которой назвали Харьков. Именно поэтому харьковчане, иногда не понимая происхождения этого выражения, называют свой город «первой столицей». На самом же деле, столицей Харьков стал при очень нехороших обстоятельствах, и это сомнительный повод для гордости. Ведь именно в эти дни – с захвата Харькова и проведения здесь всяческих съездов началась захватническая война «советов» против Украины. Последствия этой войны стоили Украине десятилетий в составе СССР и миллионов жизней, отобранных во времена «красного террора», репрессий и голодоморов.

24 декабря 1991 года РФ странным образом, нарушающим международное право и юридическую практику, заняла место СССР в ООН и стала постоянным членом Совета Безопасности ООН. Подробно этот процесс проанализировал исследователь Владимир Ильченко в материале для «Укринформа». Если изложить историю кратко, то в действительности 24 декабря 1991 года глава РФ Борис Ельцин сообщил Генсеку ООН, что РФ «продолжает членство» СССР в ООН и Совете Безопасности. При этом он ссылался на «поддержку стран СНГ» и решение, которое 21 декабря принял Совет глав государств СНГ. В соответствующем документе действительно была формулировка о поддержке РФ «в том, чтобы она продлила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности и других международных организациях». Однако подобная процедура не предусмотрена уставом ООН. И до этого момента ни одна страна таким образом ни членом ООН, ни тем более Совбеза не становилась.

По мнению профессора-международника Владимира Василенко, на тот момент «все пошли по пути наименьшего сопротивления. Был консенсус и между государствами бывшего СССР, и между постоянными членами СБ ООН, и между странами-членами Организации. Был консенсус и в Секретариате самой ООН». Так что при молчаливом согласии членство РФ в ООН легитимизировали, но не легализовали – ведь никаких правовых и формальных решений на этот счет не было.

В 23 статье устава организации до сих пор указано, что «Совет Безопасности состоит из 15 членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты являются постоянными членами Совета Безопасности». РФ в этом списке нет. Более того, процедурно РФ вообще до сих пор не вступила в ООН.

Все страны, в которых происходили политические изменения (например, Чехия и Словакия после распада Чехословакии, ряд балканских стран, образовавшихся после разделения Югославий и т.п.) вступали в организацию заново – в соответствии с порядком, предусмотренным Уставом ООН. Так поступило и большинство государств, возникших после распада СССР — кроме РФ, Украины и Беларуси. С Украиной и Беларусью – история особенная. Они (в состоянии УССР и БССР) уже были отдельными членами ООН, ведь находились среди 48 учредителей организации. А вот РФ не являлась отдельным членом ООН до распада Союза. По логике и международной юридической практике, страна должна была вступить в организацию заново, пройдя четко прописанную в Уставе ООН процедуру. Но не сделала этого. И не просто на непонятных основаниях стала членом ООН, еще и вопреки Уставу ООН заняла место постоянного члена Совбеза.

Никакого решения ни о вступлении РФ в ООН, ни об избрании ее в Совет Безопасности Генассамблея ООН до сих пор не принимала. И это подтверждено документально. Соответствующий запрос в Секретариат ООН сделал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он просил предоставить сведения обо всех изменениях в Устав ООН. И секретариат сообщил, что последние изменения вносили в 1973 году – задолго до распада СССР и «правовых фокусов» РФ. Сам Кислица считает, что РФ так и не собралась нормально легитимироваться в ООН, поскольку благодаря своей агрессивной политике в отношении других государств не может рассчитывать на поддержку двух третей членов, как это предусмотрено уставом. «РФ в течение тридцати лет удерживала свои войска на чужих территориях, впоследствии оккупировала их, пытаясь незаконно аннексировать, совершала военную агрессию, сбивала гражданские самолеты, совершала грубые нарушения прав человека на оккупированных территориях, убивала тысячи иностранных военных и гражданских лиц, вела войны против собственного народа в Чечне и в соседних странах», – говорил по этому поводу Кислица еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины.

24 декабря 1991 года — Республика Беларусь признала независимость и установила дипломатические отношения с Украиной. Независимость Украины признали Афганистан, Ливия, Монголия, Норвегия.

Церковный праздник 24 декабря

24 декабря христиане чтят память преподобного Даниила Столпника и Никона Сухого (Печерского)

Преподобный Даниил Столпник родился в Месопотамии. Его мать долго не могла зачать ребенка, так что молилась и обещала, если чудо произойдет, посвятить ребенка Господу. И ей удалось забеременеть. После рождения ребенка ему пять лет не давали имя. Родители хотели, чтобы сын получил имя от Бога. Поэтому привели ребенка в монастырь и обратились с просьбой дать ему имя к игумену. Игумен велел подать одну из богослужебных книг, раскрыл ее наугад нашел в ней слова пророка Даниила. Этим именем и назвали ребенка. Родители просили игумена забрать сына в монастырь, но тот отказал – сказал, что мальчик еще мал. В 12 лет Даниил сам, не предупреждая родителей, отправился в монастырь. Родители обрадовались этому, когда узнали, и просили игумена постричь сына. Игумен выполнил просьбу, но запретил родителям часто посещать сына.

Однажды вместе с игуменом монастыря Даниил посетил святого Симеона Столбника, предсказавшего юному монаху, что и он понесет подвиг столпничества. Даниил продолжил жизнь в затворе. А потом у него было видение, из которого узнал место для своего подвига. Мужчина ушел во Фракийскую пустыню вместе с двумя учениками, где они достроили столб, на котором преподобный Даниил провел 33 года. К столбу стекались люди, получая от преподобного Даниила помощь и исцеление. Кроме того, за свою жизнь святой совершил немало пророчеств, одним из которых предвидел сильный пожар в Константинополе. Скончался святой столпник в возрасте около 80 лет.

Никон Сухой (Печерский) в начале второго тысячелетия был настоятелем Киево-Печерского монастыря. Был среди первых учеников основателя и игумена монастыря Антония Печерского. Происходил из Тмутараканского княжества. В определенный период своего монашества вызвал гнев киевского князя Изяслава и был вынужден покинуть монастырь и уехать в обитель на своей малой родине. Слухи о благочестии монаха мгновенно распространились среди местного населения, и у кельи Никона начал собираться народ, готовый принять монашеский образ жизни. После того, как Изяслава сверг брат Всеслав, в 1069 году Никон вместе с новыми учениками прибыл в Лавру. А четыре года спустя, после смерти Антония Печерского, его избрали игуменом. Никон мирно скончался от старости в 1088 году в 86-м возрасте.

Народные приметы

Если громко стрекочут сороки – жди морозов.

Если вороны летают с места на место непрерывно – жди вьюгу.

Что нельзя делать 24 декабря

Лучше не выходить из дома без особой надобности.