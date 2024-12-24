Харьков начнет отмечать Рождество одним из первых: когда взойдет первая звезда

В этом году рождественской звездой станет планета Венера. В Харькове в Сочельник 24 декабря первая звезда засияет в 15:37, сообщает Universe space tech.

Раньше рождественская звезда засияет на Луганщине — в 15:31. В центральных регионах, таких как Киевщина, первую звезду можно будет наблюдать около 16:00. А позже всего она засияет над западными регионами, в частности в Ужгороде — в 16:39.

Согласно Библии, три волхва увидели на востоке звезду, указывающую им путь к месту рождения Иисуса Христа. Этот образ глубоко запечатлелся в христианской традиции, хотя в самом тексте Священного Писания речь не идет о точном описании явления. Например, слова «звезда… остановилась над местом, где находился Младенец», указывают на то, что это могло быть не столько астрономическое явление, сколько проявление Божьей силы.

В современном мире рождественская звезда стала одним из главных атрибутов праздников. Она украшает верхушку елки и является центральным элементом в традициях колядников. На рождественские праздники в Украине колядники носят большую восьмиугольную звезду, символизирующую рождение спасителя. Эти традиции разнятся в зависимости от региона.