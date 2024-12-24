«Щедрик» прозвучит для харьковчан в Сочельник и Рождество: где будет концерт
Фото: Харьковский горсовет
Для харьковчан подготовили рождественскую программу «Щедрик», сообщает Харьковский горсовет.
Концерты состоятся на станции метро «Исторический музей» 24 декабря (начало – в 17:00) и 25 декабря (начало – в 16:00).
»Во время мероприятий прозвучит всемирно известный «Щедрик», а также самые популярные новогодние песни, рождественские колядки и другие зимние мелодии в исполнении ведущих солистов и артистов Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко», — отметили в горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 127 бригада ТрО Харькова, колядки, Рождество, харьковчане, щедрик;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 15:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для харьковчан подготовили рождественскую программу «Щедрик», сообщает Харьковский горсовет.".