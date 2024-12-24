«Щедрик» прозвучит для харьковчан в Сочельник и Рождество: где будет концерт

Для харьковчан подготовили рождественскую программу «Щедрик», сообщает Харьковский горсовет.

Концерты состоятся на станции метро «Исторический музей» 24 декабря (начало – в 17:00) и 25 декабря (начало – в 16:00).

»Во время мероприятий прозвучит всемирно известный «Щедрик», а также самые популярные новогодние песни, рождественские колядки и другие зимние мелодии в исполнении ведущих солистов и артистов Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко», — отметили в горсовете.