«Они не забыты»: копы поздравили с Рождеством семьи погибших побратимов

Общество 11:52   25.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
С Рождеством Христовым и наступающим Новым Годом сотрудники ГУ Нацполиции в Харьковской области поздравили семьи погибших и пропавших без вести коллег. 

Руководители батальона полиции особого назначения передали подарки детям и вдовам побратимов, а также поблагодарили за мужество и силу, благодаря которым они не отчаиваются и держатся в столь непростое время.

«Правоохранители отметили, что память о погибших коллегах навсегда останется в сердцах личного состава, а семьи героев никогда не останутся наедине со своей болью. Поддержка, забота и внимание к близким полицейским, отдавшим жизнь за безопасность государства, являются общей обязанностью и делом чести для всего коллектива», – пишут в полиции.

И акцентировали, что бойцы и их семьи не забыты – они навсегда останутся частью большой полицейской семьи.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
