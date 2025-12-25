«Они не забыты»: копы поздравили с Рождеством семьи погибших побратимов
С Рождеством Христовым и наступающим Новым Годом сотрудники ГУ Нацполиции в Харьковской области поздравили семьи погибших и пропавших без вести коллег.
Руководители батальона полиции особого назначения передали подарки детям и вдовам побратимов, а также поблагодарили за мужество и силу, благодаря которым они не отчаиваются и держатся в столь непростое время.
«Правоохранители отметили, что память о погибших коллегах навсегда останется в сердцах личного состава, а семьи героев никогда не останутся наедине со своей болью. Поддержка, забота и внимание к близким полицейским, отдавшим жизнь за безопасность государства, являются общей обязанностью и делом чести для всего коллектива», – пишут в полиции.
И акцентировали, что бойцы и их семьи не забыты – они навсегда останутся частью большой полицейской семьи.
