Мужчина на Харьковщине выстрелил в собаку — полиция, что с животным
7 мая к правоохранителям обратилась 31-летняя жительница Берестинского района и сообщила о ранении ее собаки. В ГУ Нацполиции в Харьковской области выяснили, что произошло.
«В ходе проверки установили, что 73-летний житель произвел выстрел из пневматической винтовки в сторону животного. В результате чего собака получила ранение шеи», — установили копы.
Сейчас жизни и здоровью животного ничего не угрожает, рассказали в полиции.
Правоохранители составили на нарушителя административный протокол по ч.1 ст. 89 (жестокое обращение с животными) КУоАП. Санкция предусматривает штраф от 3400 до 5100 гривен.
Напомним, в Харькове специалисты департамента чрезвычайных ситуаций спасли двух утят, провалившихся в сливную канализацию на Аэрокосмическом проспекте, сообщали в пресс-службе мэрии. Спасатели достали птиц и доставили их в КП «Центр обращения с животными».
Читайте также: Трагедия в Харькове: ребенок выпал из окна, травмы оказались смертельные
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мужчина на Харьковщине выстрелил в собаку — полиция, что с животным», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 12:05;