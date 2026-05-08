Мужчина на Харьковщине выстрелил в собаку — полиция, что с животным

Общество 12:05   08.05.2026
Виктория Яковенко
7 мая к правоохранителям обратилась 31-летняя жительница Берестинского района и сообщила о ранении ее собаки. В ГУ Нацполиции в Харьковской области выяснили, что произошло.

«В ходе проверки установили, что 73-летний житель произвел выстрел из пневматической винтовки в сторону животного. В результате чего собака получила ранение шеи», — установили копы.

Сейчас жизни и здоровью животного ничего не угрожает, рассказали в полиции.

Правоохранители составили на нарушителя административный протокол по ч.1 ст. 89 (жестокое обращение с животными) КУоАП. Санкция предусматривает штраф от 3400 до 5100 гривен.

Напомним, в Харькове специалисты департамента чрезвычайных ситуаций спасли двух утят, провалившихся в сливную канализацию на Аэрокосмическом проспекте, сообщали в пресс-службе мэрии. Спасатели достали птиц и доставили их в КП «Центр обращения с животными».

  • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 12:05;

