В результате обстрела горел лес и трава в Купянском районе Харьковской области

В селе Глушковка Купянского района россияне выстрелом подожгли хвойную подстилку в лесу, сообщили ГСЧС в Харьковской области.

Тушить пожар поехали 3 отделения – 3 машины и 12 спасателей. Когда они прибыли, огонь распространился на площадь 5 га.

Находясь под постоянной угрозой новых обстрелов, спасатели почти три часа тушили огонь.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.