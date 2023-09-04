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В результате обстрела горел лес и трава в Купянском районе Харьковской области

Происшествия 20:40   04.09.2023
Оксана Якушко
В результате обстрела горел лес и трава в Купянском районе Харьковской области

В селе Глушковка Купянского района россияне выстрелом подожгли хвойную подстилку в лесу, сообщили ГСЧС в Харьковской области.

Тушить пожар поехали 3 отделения – 3 машины и 12 спасателей. Когда они прибыли, огонь распространился на площадь 5 га.

Находясь под постоянной угрозой новых обстрелов, спасатели почти три часа тушили огонь.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 20:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Глушковка Купянского района россияне выстрелом подожгли хвойную подстилку в лесу, сообщили ГСЧС в Харьковской области.".