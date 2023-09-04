В результате обстрела горел лес и трава в Купянском районе Харьковской области
В селе Глушковка Купянского района россияне выстрелом подожгли хвойную подстилку в лесу, сообщили ГСЧС в Харьковской области.
Тушить пожар поехали 3 отделения – 3 машины и 12 спасателей. Когда они прибыли, огонь распространился на площадь 5 га.
Находясь под постоянной угрозой новых обстрелов, спасатели почти три часа тушили огонь.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 20:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Глушковка Купянского района россияне выстрелом подожгли хвойную подстилку в лесу, сообщили ГСЧС в Харьковской области.".