В Купянске произошел пожар из-за обстрелов — горел торговый объект (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Один пожар, вызванный обстрелами россиян, произошел на Харьковщине за сутки. В Купянске загорелся торговый киоск.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Силами десяти спасателей и при помощи двух автоцистерн в 18:45 огонь ликвидировали, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Жертв и пострадавших нет.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 07:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар, вызванный обстрелами россиян, произошел на Харьковщине за сутки. В Купянске загорелся торговый киоск.".