В Купянске произошел пожар из-за обстрелов — горел торговый объект (фото)

Один пожар, вызванный обстрелами россиян, произошел на Харьковщине за сутки. В Купянске загорелся торговый киоск.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Силами десяти спасателей и при помощи двух автоцистерн в 18:45 огонь ликвидировали, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Жертв и пострадавших нет.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области