У Куп’янську сталася пожежа через обстріли – горів торговельний об’єкт (фото)

Одна пожежа, спричинена обстрілами росіян, сталася на Харківщині за добу. У Куп’янську спалахнув торговельний кіоск.

Площа пожежі становила 30 квадратних метрів. Силами десяти рятувальників та за допомогою двох автоцистерн о 18:45 вогонь ліквідували, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Жертв та постраждалих немає.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області