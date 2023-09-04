У Куп’янську сталася пожежа через обстріли – горів торговельний об’єкт (фото)
Одна пожежа, спричинена обстрілами росіян, сталася на Харківщині за добу. У Куп’янську спалахнув торговельний кіоск.
Площа пожежі становила 30 квадратних метрів. Силами десяти рятувальників та за допомогою двох автоцистерн о 18:45 вогонь ліквідували, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Жертв та постраждалих немає.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 07:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна пожежа, спричинена обстрілами росіян, сталася на Харківщині за добу. У Куп’янську спалахнув торговельний кіоск.".