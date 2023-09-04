Через обстріл горіли ліс і трава у Куп’янському районі Харківської області
У селі Глушківка Куп’янського району росіяни пострілом підпалили хвойну підстилку у лісі , повідомили ДСНС у Харківській області.
Гасити пожежу поїхали 3 відділення – 3 машини та 12 рятувальників. Коли вони прибули, вогонь поширився на площу 5 га.
Під час постійної загрози нових обстрілів рятувальники майже три години боролися з вогнем.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 20:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Глушківка Куп’янського району росіяни пострілом підпалили хвойну підстилку у лісі , повідомили ДСНС у Харківській області.".