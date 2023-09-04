Через обстріл горіли ліс і трава у Куп’янському районі Харківської області

У селі Глушківка Куп’янського району росіяни пострілом підпалили хвойну підстилку у лісі , повідомили ДСНС у Харківській області.

Гасити пожежу поїхали 3 відділення – 3 машини та 12 рятувальників. Коли вони прибули, вогонь поширився на площу 5 га.

Під час постійної загрози нових обстрілів рятувальники майже три години боролися з вогнем.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.