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Через обстріл горіли ліс і трава у Куп’янському районі Харківської області

Події 20:40   04.09.2023
Оксана Якушко
Через обстріл горіли ліс і трава у Куп’янському районі Харківської області

У селі Глушківка Куп’янського району росіяни пострілом підпалили хвойну підстилку у лісі , повідомили ДСНС у Харківській області.

Гасити пожежу поїхали 3 відділення – 3 машини та 12 рятувальників. Коли вони прибули, вогонь поширився на площу 5 га.

Під час постійної загрози нових обстрілів рятувальники майже три години боролися з вогнем.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 20:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Глушківка Куп’янського району росіяни пострілом підпалили хвойну підстилку у лісі , повідомили ДСНС у Харківській області.".