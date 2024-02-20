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Убийц пилота РФ, перегнавшего вертолет на Харьковщину, вывела на след девушка

Мир 17:15   20.02.2024
Оксана Якушко

Длинная рука Владимира Путина тянется через всю Европу. В понедельник стало известно, что убийцы кремлевского тирана 12 раз выстрелили в пилота Максима Кузьминова (28 лет) недалеко от Аликанте, пишет BILD.

Пилот вертолета прилетел в Украину летом 2023 года на полностью оборудованном армейском вертолете Ми-8 и передал машину противнику. За свой героический поступок Кузьминов получил от Украины сумму, эквивалентную 460 000 евро, и с тех пор Путин и его приспешники считали его «предателем». На него стали охотиться, россияне призывали к убийству.

Как подтвердила украинская военная разведка, Кузьминов решил уехать из Украины с деньгами и обосноваться в Испании. Но вместо того, чтобы вести себя там незаметно, он допустил фатальные ошибки.

Беглый пилот, по сообщениям местных СМИ, поддерживал связь со знакомыми из РФ, а также «вёл себя неадекватно, кричал и постоянно болтал в пьяном виде о своей прошлой и настоящей жизни».

Информация, которую также подтвердила Украина: накануне убийства Кузьминов пригласил к себе свою бывшую девушку – и так он в конечном итоге вывел на след путинских убийц.

Прокремлевский телеграм-канал Shot утверждает, что убийцы Кузьминова выстрелили в него 12 раз, а затем переехали на машине. Само убийство, предположительно, произошло ещё 13 февраля. Машину, которая была задействована в преступлении, впоследствии нашли сожжённой.

Кузьминов известен тем, что летом прошлого года угнал российский вертолёт Ми-8 и передал его украинской стороне. Два других члена экипажа, по словам украинских военных, погибли при попытке к бегству.

Напомним, о спецоперации с участием КузьминоваСМИ сообщили 23 августа 2023 года — российский Ми-8 приземлился на один из аэродромов в Харьковской области.

Позже в ГУР рассказали, что спецоперация, длившаяся более полугода, получила название «Синица». Украинская разведка выманила пилота Ми-8 в Украину. Вертолет совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27 и Су-30СМ. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Они были ликвидированы. Семью пилота заблаговременно вывезли из РФ в Украину.

Читайте также: Пилота РФ, перегнавшего свой вертолет на Харьковщину, нашли мертвым в Испании

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 17:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Длинная рука Владимира Путина тянется через всю Европу. В понедельник стало известно, что убийцы кремлевского тирана 12 раз выстрелили в пилота Максима Кузьминова (28 лет) недалеко от Аликанте, пишет BILD.".