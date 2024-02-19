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Пилота РФ, перегнавшего свой вертолет на Харьковщину, нашли мертвым в Испании

Мир 22:44   19.02.2024
Елена Нагорная
Пилота РФ, перегнавшего свой вертолет на Харьковщину, нашли мертвым в Испании Фото: РБК-Украина

Российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года в рамках операции «Синица» ГУР Минобороны Украины посадил свой вертолет в Харьковской области, нашли мертвым в Испании.

Факт смерти спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов подтвердил ряду СМИ, в частности изданию «Суспільне», однако подробности не рассказал.

Ранее о смерти Кузьминова сообщили испанские издания. Il Corrispondente в частности написало, что мужчину нашли мертвым 13 февраля в городе Вильяхойоса — якобы киллеры выстрелили в него 12 раз, а затем переехали автомобилем.

Напомним, о спецоперации с участием КузьминоваСМИ сообщили 23 августа 2023 года — российский Ми-8 приземлился на один из аэродромов в Харьковской области.

Позже в ГУР рассказали, что спецоперация, длившаяся более полугода, получила название «Синица». Украинская разведка выманила пилота Ми-8 в Украину. Вертолет совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27 и Су-30СМ. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Они были ликвидированы. Семью пилота заблаговременно вывезли из РФ в Украину.

Кузьминов получил вознаграждение — 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 22:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года в рамках операции «Синица» ГУР Минобороны Украины посадил свой вертолет в Харьковской области, нашли мертвым в Испании".