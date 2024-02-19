Пілота РФ, який перегнав вертоліт на Харківщину, знайшли мертвим в Іспанії
Російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року в межах операції “Синиця” ГУР Міноборони України посадив свій гелікоптер у Харківській області, знайшли мертвим в Іспанії.
Факт смерті речник ГУР Міноборони Андрій Юсов підтвердив низці ЗМІ, зокрема виданню “Суспільне”, проте подробиці не розповів.
Раніше про смерть Кузьмінова повідомили іспанські видання. Il Corrispondente зокрема написало, що чоловіка знайшли мертвим 13 лютого у місті Вільяхойоса – нібито кілери вистрілили у нього 12 разів, а потім переїхали автомобілем.
Нагадаємо, про спецоперацію за участю Кузьмінова ЗМІ повідомили 23 серпня 2023 року – російський Мі-8 приземлився на один з аеродромів у Харківській області.
Пізніше в ГУР розповіли, що спецоперація, яка тривала понад пів року, отримала назву “Синиця”. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 до України. Вертоліт здійснював рейс між двома авіабазами та перевозив деталі до винищувачів Су-27 та Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Вони були ліквідовані. Сім’ю пілота завчасно вивезли із РФ в Україну.
Кузьмінов отримав винагороду – 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.
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- Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; Теги: вертолет, испания, кузьминов, Ми-8, пилот, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 22:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року в межах операції “Синиця” ГУР Міноборони України посадив свій гелікоптер у Харківській області, знайшли мертвим в Іспанії".