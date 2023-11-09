Стрелял по компании молодежи и ранил девушку: харьковчанин получил подозрение
58-летний житель Шевченковского района Харькова стрелял по людям из окна, за что получил подозрение.
Речь идет о событиях 10 сентября. Тогда житель дома поругался с компанией молодежи, сидевшей у подъезда, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В ходе словесной ссоры мужчина достал помповое ружье и сделал несколько выстрелов из окна квартиры на первом этаже в сторону молодых людей. Второй выстрел попал в ногу девушке», – добавили правоохранители.
Полицейские установили личность нарушителя. 8 ноября мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "58-летний житель Шевченковского района Харькова стрелял по людям из окна, за что получил подозрение.".