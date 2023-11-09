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Стріляв по компанії молоді й поранив дівчину: харків’янин отримав підозру

Суспільство 14:45   09.11.2023
Вікторія Яковенко
Стріляв по компанії молоді й поранив дівчину: харків’янин отримав підозру

58-річний житель Шевченківського району Харкова стріляв по людях з вікна, за що отримав підозру.

Йдеться про події 10 вересня. Тоді мешканець будинку посварився з компанією молоді, яка сиділа біля під’їзду, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«В ході словесної сварки чоловік дістав помпову рушницю та зробив кілька пострілів з вікна квартири на першому поверсі в бік молодих людей. Другий постріл потрапив в ногу дівчині», – додали правоохоронці.

Поліцейські встановили особу порушника. 8 листопада чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 14:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "58-річний житель Шевченківського району Харкова стріляв по людях з вікна, за що отримав підозру.".