Стріляв по компанії молоді й поранив дівчину: харків’янин отримав підозру

58-річний житель Шевченківського району Харкова стріляв по людях з вікна, за що отримав підозру.

Йдеться про події 10 вересня. Тоді мешканець будинку посварився з компанією молоді, яка сиділа біля під’їзду, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«В ході словесної сварки чоловік дістав помпову рушницю та зробив кілька пострілів з вікна квартири на першому поверсі в бік молодих людей. Другий постріл потрапив в ногу дівчині», – додали правоохоронці.

Поліцейські встановили особу порушника. 8 листопада чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.