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У Харкові піймали хулігана, якого шукали понад два роки

Суспільство 14:14   26.09.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові піймали хулігана, якого шукали понад два роки Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який з липня 2021 року переховувався від відбування покарання за вуличну бійку.

31-річного чоловіка виявили 26 вересня на блокпосту, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, затриманий у травні 2021 року в громадському місці на вулиці Шариковій через сварку побив чоловіка. Зловмисник завдав опоненту кілька ударів кулаками по голові та тулубу.

7 липня того ж року суд виніс вирок чоловіку, але зловмисник відразу почав переховуватись, його оголосили у розшук.

Наразі чоловіка затримали з метою подальшого направлення до місць позбавлення волі для відбування покарання у вигляді арешту.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 14:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який з липня 2021 року переховувався від відбування покарання за вуличну бійку.".