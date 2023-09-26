У Харкові піймали хулігана, якого шукали понад два роки
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який з липня 2021 року переховувався від відбування покарання за вуличну бійку.
31-річного чоловіка виявили 26 вересня на блокпосту, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, затриманий у травні 2021 року в громадському місці на вулиці Шариковій через сварку побив чоловіка. Зловмисник завдав опоненту кілька ударів кулаками по голові та тулубу.
7 липня того ж року суд виніс вирок чоловіку, але зловмисник відразу почав переховуватись, його оголосили у розшук.
Наразі чоловіка затримали з метою подальшого направлення до місць позбавлення волі для відбування покарання у вигляді арешту.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який з липня 2021 року переховувався від відбування покарання за вуличну бійку.".