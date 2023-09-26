В Харькове поймали хулигана, которого искали более двух лет

В Харькове полицейские задержали мужчину, который с июля 2021 года скрывался от отбывания наказания за уличную драку.

31-летнего мужчину выявили 26 сентября на блокпосте, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, задержанный в мае 2021 года в общественном месте на улице Шариковой из-за ссоры избил мужчину. Злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов кулаками по голове и туловищу.

7 июля того же года суд вынес приговор мужчине, но злоумышленник сразу начал скрываться, его объявили в розыск.

Мужчина был задержан с целью дальнейшего направления в места лишения свободы для отбывания наказания в виде ареста.