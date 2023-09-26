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В Харькове поймали хулигана, которого искали более двух лет

Общество 14:14   26.09.2023
Виктория Яковенко
В Харькове поймали хулигана, которого искали более двух лет Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове полицейские задержали мужчину, который с июля 2021 года скрывался от отбывания наказания за уличную драку.

31-летнего мужчину выявили 26 сентября на блокпосте, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, задержанный в мае 2021 года в общественном месте на улице Шариковой из-за ссоры избил мужчину. Злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов кулаками по голове и туловищу.

7 июля того же года суд вынес приговор мужчине, но злоумышленник сразу начал скрываться, его объявили в розыск.

Мужчина был задержан с целью дальнейшего направления в места лишения свободы для отбывания наказания в виде ареста.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 14:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские задержали мужчину, который с июля 2021 года скрывался от отбывания наказания за уличную драку.".