В Харькове поймали хулигана, которого искали более двух лет
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове полицейские задержали мужчину, который с июля 2021 года скрывался от отбывания наказания за уличную драку.
31-летнего мужчину выявили 26 сентября на блокпосте, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, задержанный в мае 2021 года в общественном месте на улице Шариковой из-за ссоры избил мужчину. Злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов кулаками по голове и туловищу.
7 июля того же года суд вынес приговор мужчине, но злоумышленник сразу начал скрываться, его объявили в розыск.
Мужчина был задержан с целью дальнейшего направления в места лишения свободы для отбывания наказания в виде ареста.
Читайте также: Вора и «закладчика» из Харькова отправили за решетку на 6 лет
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове поймали хулигана, которого искали более двух лет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские задержали мужчину, который с июля 2021 года скрывался от отбывания наказания за уличную драку.".