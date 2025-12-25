Насмерть сбил пенсионерку: полиция разыскивает свидетелей ДТП в Харькове
ДТП произошло еще в начале декабря, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Трагедия произошла 2 декабря около 15:50 на проспекте Александровском в районе дома № 114.
«Водитель автомобиля ВАЗ 21099 совершил наезд на 77-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение», – передают копы.
Однако через несколько дней потерпевшая умерла в больнице. Теперь копы проводят расследование.
«Свидетелей и очевидцев данного ДТП просим обращаться по телефонам: 066-23-00-745 или в кабинет № 3 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Николая Хвылевого, 22», – добавили правоохранители.
