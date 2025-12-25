Live

Насмерть сбил пенсионерку: полиция разыскивает свидетелей ДТП в Харькове

Происшествия 09:43   25.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Насмерть сбил пенсионерку: полиция разыскивает свидетелей ДТП в Харькове

ДТП произошло еще в начале декабря, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 

Трагедия произошла 2 декабря около 15:50 на проспекте Александровском в районе дома № 114.

«Водитель автомобиля ВАЗ 21099 совершил наезд на 77-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение», – передают копы.

Однако через несколько дней потерпевшая умерла в больнице. Теперь копы проводят расследование.

«Свидетелей и очевидцев данного ДТП просим обращаться по телефонам: 066-23-00-745 или в кабинет № 3 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Николая Хвылевого, 22», – добавили правоохранители.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
