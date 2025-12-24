Еще три многоэтажных жилых дома снесут в Харькове: мэрия назвала адреса
В Харькове должны демонтировать еще три многоквартирных дома, получивших значительные повреждения в результате обстрелов.
Перечень аварийно опасных объектов 24 декабря утвердил исполнительный комитет городского совета, информирует пресс-служба мэрии.
Речь о домах по адресам: ул. Воложановская, 43-г (Новобаварский район), ул. Горяевская, 9 (Немышлянский район) и ул. Генерала Удовиченко, 85 (Киевский район).
Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, эти объекты имеют повреждения опорных и ограждающих конструкций, которые свидетельствуют о возможности аварийного обрушения. Степень повреждения зданий — более 81%.
Как ранее информировала МГ «Объектив», в июне, по данным мэра Игоря Терехова, демонтажу в Харькове подлежали 30 многоэтажек, которые попали под обстрелы РФ и не подлежат восстановлению.
