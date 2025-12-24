Live

Еще три многоэтажных жилых дома снесут в Харькове: мэрия назвала адреса

Общество 18:20   24.12.2025
Елена Нагорная
Еще три многоэтажных жилых дома снесут в Харькове: мэрия назвала адреса Фото: Кристина Пашкина / ПРООН в Украине

В Харькове должны демонтировать еще три многоквартирных дома, получивших значительные повреждения в результате обстрелов.

Перечень аварийно опасных объектов 24 декабря утвердил исполнительный комитет городского совета, информирует пресс-служба мэрии.

Речь о домах по адресам: ул. Воложановская, 43-г (Новобаварский район), ул. Горяевская, 9 (Немышлянский район) и ул. Генерала Удовиченко, 85 (Киевский район).

Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, эти объекты имеют повреждения опорных и ограждающих конструкций, которые свидетельствуют о возможности аварийного обрушения. Степень повреждения зданий — более 81%.

Как ранее информировала МГ «Объектив», в июне, по данным мэра Игоря Терехова, демонтажу в Харькове подлежали 30 многоэтажек, которые попали под обстрелы РФ и не подлежат восстановлению.

Читайте также: Сносить дома в Харькове помогают японцы и корейцы – Терехов (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное 24 декабря: РФ ударила по ТЭЦ — погибший, раненые
Новости Харькова — главное 24 декабря: РФ ударила по ТЭЦ — погибший, раненые
24.12.2025, 18:40
После обстрелов в Харькове и области начались аварийные отключения света
После обстрелов в Харькове и области начались аварийные отключения света
24.12.2025, 11:25
В Харькове сегодня были слышны взрывы: останавливалось метро (дополняется)
В Харькове сегодня были слышны взрывы: останавливалось метро (дополняется)
24.12.2025, 11:05
Терехов сообщает об ударе по ТЭЦ в пригороде: погибший, что с транспортом 📹
Терехов сообщает об ударе по ТЭЦ в пригороде: погибший, что с транспортом 📹
24.12.2025, 12:43
В некоторых районах Харькова нет горячей воды, отопление «прикрутили»
В некоторых районах Харькова нет горячей воды, отопление «прикрутили»
24.12.2025, 15:10
Еще один «прилет» в Харькове: Терехов сообщил о падении БпЛА «Молния»
Еще один «прилет» в Харькове: Терехов сообщил о падении БпЛА «Молния»
24.12.2025, 18:33

Новости по теме:

30.04.2025
Какие дома восстановят в Харькове в 2025 году за млрд грн из госбюджета
27.08.2024
Человек упал на рельсы в метро Харькова: станция «Академика Павлова» закрыта
29.04.2024
Отмена налогов и новый зам Терехова: какие вопросы вынесли на сессию горсовета
10.04.2023
В Харькове на Пасху закрыли все кладбища
19.08.2020
Кернес рассказал, на какие маршруты выедут новые троллейбусы


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Еще три многоэтажных жилых дома снесут в Харькове: мэрия назвала адреса», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2025 в 18:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове должны демонтировать еще три многоквартирных дома, получивших значительные повреждения в результате обстрелов.".