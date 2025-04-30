Какие дома восстановят в Харькове в 2025 году за млрд грн из госбюджета

14 многоквартирных домов восстановят в 2025 году в Харькове за средства субвенции из государственного бюджета.

Это дома по ул. Натальи Ужвий, 72 (ЖК «ФЛОРА-12» и ЖК «ФЛОРА-13»), 88, ул. Ахиезеров, 4, ул. Непокоренных, 20/321, ул. Леся Сердюка, 16, 50, 54, ул. Кричевского, 37, 39, 41, 42, ул. Мироносицкой, 54 и ул. Соборности Украины, 236, информирует пресс-служба Харьковского городского совета.

Сообщается, что сегодня на сессии горсовета депутаты утвердили перечень проектов, ранее согласованный Министерством развития громад и территорий Украины.

Городской голова Игорь Терехов отметил, что на капитальные ремонты этих многоквартирных домов предусмотрен миллиард гривен. Мэр подчеркнул, что городская власть продолжает искать ресурсы на восстановление поврежденного жилья, и перечень домов, в которых в этом году планируются аварийно-восстановительные мероприятия, будет расширен.