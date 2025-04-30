Более 136 млн – на укрытие, 56 млн – на армию. В бюджете Харькова – изменения
В бюджет Харькова на 2025 год были внесены изменения. Решение приняли депутаты на внеочередной сессии Харьковского горсовета 30 апреля.
«Это обусловлено предоставлением Харькову межбюджетных трансфертов. Так, город получит дополнительную дотацию на осуществление полномочий органов местного самоуправления в сумме 519,1 млн грн, субвенцию на обустройство укрытий в учреждениях среднего образования, в частности в военных лицеях и учреждениях с усиленной военно-физической подготовкой — 172,4 млн грн, субвенцию на восстановление объектов критической инфраструктуры — 2,5 млн грн и дотацию на компенсацию учебным заведениям за проживание внутренне перемещенных лиц — 0,4 млн грн», — объяснили в Харьковском горсовете.
Там добавили, что в связи с перераспределением бюджетных назначений в Харькове увеличили расходы на:
🔹 строительство защитных сооружений в учебных заведениях – на 136,6 млн грн;
🔹 обеспечение надлежащей эксплуатации метрополитена и развитие его материально-технической базы – на 75 млн грн;
🔹 аварийно-восстановительные работы в жилищном фонде – на 29,5 млн грн;
🔹 реконструкцию объектов водоснабжения для подключения когенерационных и газогенераторных электростанций – на 205 млн грн;
🔹 оказание помощи военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями – на 56,7 млн грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджет, депутаты, изменения, міськрада, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В бюджет Харькова на 2025 год были внесены изменения. Решение приняли депутаты на внеочередной сессии Харьковского горсовета 30 апреля.".