Бизнес в Харькове: что сделал город для предпринимателей, сообщил Терехов

До сентября 2025 года продлили в Харькове освобождение всех предпринимателей от уплаты местных налогов. Решение приняли депутаты во время сессии горсовета, сообщил мэр Игорь Терехов.

Он отметил, что развитие экономики – такой же приоритет для Харькова, как и безопасность.

«Потому что каждая сэкономленная предпринимателями гривна сейчас должна быть направлена ​​на самое нужное: выплату зарплат, сохранность рабочих мест, ремонт, закупку оборудования или поддержку команды», – прокомментировал решение Терехов.

Он отметил, что новые пути поддержки ищет и муниципальный бизнес-хаб. Более 1900 предпринимателей уже получили профессиональные консультации, а привлеченное финансирование превысило 450 тысяч долларов – в основном благодаря международным грантам, уточнил городской голова.

«Вместе с партнерами мы передали представителям сферы услуг около 200 генераторов и Starlink-устройств. Восьми компаниям помогли восстановиться после разрушений, еще полсотни снабдили специальной взрывостойкой пленкой на окна. Конечно, это не решает всех проблем, с которыми каждый день сталкиваются предприниматели. Но мы прилагаем максимум усилий, чтобы в Харькове сохранялась экономическая жизнь, чтобы бизнес оказал сопротивление, а харьковчане – работу», — сообщил мэр.