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Отмена налогов и новый зам Терехова: какие вопросы вынесли на сессию горсовета

Общество 10:32   29.04.2024
Елена Нагорная
Отмена налогов и новый зам Терехова: какие вопросы вынесли на сессию горсовета Фото: скриншот

Внеочередная сессия Харьковского горсовета назначена на 30 апреля. Она начнется в 10:00 и будет проходить в дистанционном режиме.

Распоряжение подписал мэр Игорь Терехов.

В повестке дня — 27 вопросов и блок “Разное”. Депутаты рассмотрят внесение изменений в бюджет города и программу соцэкономразвития, а также будут голосовать за принятие льгот по местным налогам и поддержку предпринимателей во время военного положения.

Кроме этого, должен быть утвержден новый заместитель городского головы, а один из депутатов досрочно сложит полномочия.

Городской родильный дом №1 планируют присоединить к больнице скорой и неотложной медицинской помощи. Также на сессии рассмотрят переименование коммунальных учреждений культуры и хотят утвердить правила содержания домашних животных.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрешило местным властям освобождать предпринимателей от трех налогов: единого налога, арендной платы и платы за имущество. По его словам, этот шаг — это возможность снизить нагрузку для Харькова и других территорий. Мэр Игорь Терехов назвал это решение «мощным шагом вперед» и пообещал: «Мы отработаем». 27 апреля Терехов сообщил, что на сессии 30 апреля примут важное решение для бизнеса относительно отмены ряда местных налогов.

Читайте также: Горсовет в Харькове на ближайшей сессии отменит часть налогов для бизнеса

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 10:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Внеочередная сессия Харьковского горсовета назначена на 30 апреля. Она начнется в 10:00 и будет проходить в дистанционном режиме".