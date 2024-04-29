Отмена налогов и новый зам Терехова: какие вопросы вынесли на сессию горсовета
Внеочередная сессия Харьковского горсовета назначена на 30 апреля. Она начнется в 10:00 и будет проходить в дистанционном режиме.
Распоряжение подписал мэр Игорь Терехов.
В повестке дня — 27 вопросов и блок “Разное”. Депутаты рассмотрят внесение изменений в бюджет города и программу соцэкономразвития, а также будут голосовать за принятие льгот по местным налогам и поддержку предпринимателей во время военного положения.
Кроме этого, должен быть утвержден новый заместитель городского головы, а один из депутатов досрочно сложит полномочия.
Городской родильный дом №1 планируют присоединить к больнице скорой и неотложной медицинской помощи. Также на сессии рассмотрят переименование коммунальных учреждений культуры и хотят утвердить правила содержания домашних животных.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрешило местным властям освобождать предпринимателей от трех налогов: единого налога, арендной платы и платы за имущество. По его словам, этот шаг — это возможность снизить нагрузку для Харькова и других территорий. Мэр Игорь Терехов назвал это решение «мощным шагом вперед» и пообещал: «Мы отработаем». 27 апреля Терехов сообщил, что на сессии 30 апреля примут важное решение для бизнеса относительно отмены ряда местных налогов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бизнес, городской совет, льготы, міськрада, налоги, переименование, сесія, сессия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 10:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Внеочередная сессия Харьковского горсовета назначена на 30 апреля. Она начнется в 10:00 и будет проходить в дистанционном режиме".