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Скасування податків і новий заступник Терехова: усі питання сесії міськради

Суспільство 10:32   29.04.2024
Олена Нагорна
Скасування податків і новий заступник Терехова: усі питання сесії міськради Фото: скриншот

Позачергова сесія Харківської міськради призначена на 30 квітня. Вона розпочнеться о 10:00 і проходитиме у дистанційному режимі.

Розпорядження підписав мер Ігор Терехов.

На порядку денному – 27 питань та блок “Різне”. Депутати розглянуть внесення змін до бюджету міста та програми соцекономрозвитку, а також голосуватимуть за ухвалення пільг по місцевих податках та підтримку підприємців під час воєнного стану.

Крім цього, має бути затверджений новий заступник міського голови, а один із депутатів достроково складе повноваження.

Міський пологовий будинок №1 планують приєднати до лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Також на сесії розглянуть перейменування комунальних закладів культури та хочуть затвердити правила утримання домашніх тварин.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд дозволив місцевій владі звільняти підприємців від трьох податків: єдиного податку, орендної плати та плати за майно. За його словами, цей крок – це можливість знизити навантаження для Харкова та інших територій. Терехов назвав це рішення “потужним кроком уперед” та пообіцяв: “Ми відпрацюємо”. 27 квітня Терехов повідомив, що на сесії 30 квітня ухвалять важливе рішення для бізнесу щодо скасування низки місцевих податків.

Читайте також: Міськрада у Харкові на найближчій сесії скасує частину податків для бізнесу

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 10:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Позачергова сесія Харківської міськради призначена на 30 квітня".