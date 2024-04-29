Скасування податків і новий заступник Терехова: усі питання сесії міськради

Позачергова сесія Харківської міськради призначена на 30 квітня. Вона розпочнеться о 10:00 і проходитиме у дистанційному режимі.

Розпорядження підписав мер Ігор Терехов.

На порядку денному – 27 питань та блок “Різне”. Депутати розглянуть внесення змін до бюджету міста та програми соцекономрозвитку, а також голосуватимуть за ухвалення пільг по місцевих податках та підтримку підприємців під час воєнного стану.

Крім цього, має бути затверджений новий заступник міського голови, а один із депутатів достроково складе повноваження.

Міський пологовий будинок №1 планують приєднати до лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Також на сесії розглянуть перейменування комунальних закладів культури та хочуть затвердити правила утримання домашніх тварин.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд дозволив місцевій владі звільняти підприємців від трьох податків: єдиного податку, орендної плати та плати за майно. За його словами, цей крок – це можливість знизити навантаження для Харкова та інших територій. Терехов назвав це рішення “потужним кроком уперед” та пообіцяв: “Ми відпрацюємо”. 27 квітня Терехов повідомив, що на сесії 30 квітня ухвалять важливе рішення для бізнесу щодо скасування низки місцевих податків.