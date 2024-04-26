Міськрада в Харкові на найближчій сесії скасує частину податків для бізнесу
Рішення про скасування податків ухвалять на сесії міськради. Про це мер Харкова повідомив під час міжнародної наукової конференції “Економічний розвиток та спадщина Семена Кузнеця”.
Конференція відбулася в Харкові 25 квітня, повідомила пресслужба Харківської міськради.
“Мер зазначив, що через постійні ворожі обстріли економіка Харкова переживає не найкращі часи. Проте держава та міська влада активно працюють над тим, щоб підтримати харківських підприємців, які, попри часті обстріли та проблеми з електропостачанням, залишаються в місті. Зокрема, Ігор Терехов повідомив, що на сесії міськради буде ухвалене рішення про скасування низки податків для місцевого бізнесу (з подальшим отриманням субвенції з державного бюджету)“, – проінформували в мерії.
У конференції брали участь економісти, представники академічних, урядових та приватних структур. Звертаючись до них, мер висловив сподівання, що спільними зусиллями вдасться створити економічну модель розвитку Харкова.
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Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд дозволив місцевій владі звільняти підприємців від трьох податків: єдиного податку, орендної плати та плати за майно. За його словами, цей крок – це можливість знизити навантаження для Харкова та інших територій. Терехов назвав це рішення “потужним кроком уперед” та пообіцяв: “Ми відпрацюємо”.
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- Категорії: Економіка, Харків; Теги: бізнес, міськрада, налоги, новини Харкова, сесія, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 07:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення про скасування податків ухвалять на сесії міськради. Про це мер Харкова повідомив під час міжнародної наукової конференції “Економічний розвиток та спадщина Семена Кузнеця”".