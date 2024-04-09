Понад 3000 підприємців відкрили бізнес у Харкові з початку року

3062 фізичні особи – підприємця зареєстрували у Харкові протягом січня – березня 2024 року. Такі дані навели в мерії з посиланням на інформацію ГУ Державної податкової служби в Харківській області.

“За цей же період 198 ФОП (переважно з деокупованих територій) обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу”, – доповнили в пресслужбі Харківської міськради.

Тих, хто зареєстрував ФОП більше, ніж тих, хто закрив. За той самий період – із січня до березня – діяльність припинили 2496 фізичних осіб – підприємців. Ще 196 ФОП перемістили бізнес із Харкова та змінили податкову адресу.

“На 1 квітня кількість фізичних осіб – підприємців у Харкові становила понад 118,6 тис.” – зазначили в міськраді.

Раніше у ХОВА розповіли про основні проблеми, які зараз турбують підприємців на Харківщині (крім очевидних проблем у сфері безпеки). За словами заступника начальника ХОВА Євгена Іванова, головне питання: “Коли буде світло на наших підприємствах? Коли нас увімкнуть? У нас пропадають контракти, псуються обладнання та товар”.