Нелегальні цигарки всюди в Харкові, а у звітах силовиків – лічені порушення

Події 17:09   02.12.2025
Олексій Наумов
Нелегальні цигарки всюди в Харкові, а у звітах силовиків – лічені порушення Фото: 057.ua

Як реагують поліція, прокуратура та податківці на масову нелегальну торгівлю сигаретами в Харкові – опубліковані офіційні відповіді на запити ЗМІ.

Відповідаючи на запит видання 057.ua, ГУ Державної податкової служби в Харківській області повідомило, що в під час контрольних перевірок протягом 2025 року встановили лише два випадки обігу цигарок, що не марковані марками акцизного податку. Штраф за ці порушення склав 48 тисяч гривень. А до бюджету з них з яких вдалося стягнути поки що тільки половину суми.

Фото: 057.ua

Більше фактів зі сфери незаконного обігу підакцизних товарів знайшла Харківська обласна прокуратура. Там відповіли, що за 10 місяців цього року зафіксували 43 кримінальні правопорушення за статтею “Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів”. При цьому збитки, яких зазнала держава через незаконний обіг підакцизних товарів, не встановлювали. Це не передбачено ст. 204 КК України, зазначили в прокуратурі.

Фото: 057.ua

Нарешті, Нацполіція за рік склала 119 протоколів за порушення правил торгівлі алкоголем і тютюном, 24 протоколи – за порушення порядку провадження господарської діяльності та один – за зберігання або транспортування тютюнових виробів без марок акцизного податку. З цих зафіксованих фактів продажу нелегальних сигарет лише 34 випадки стосуються Харкова. Зокрема, правоохоронці відзначили, що на території Центрального ринку з початку року виявили одне подібне правопорушення, а на ринку біля станції метро “Салтівська” протоколи не складали. При цьому автори матеріалу 057.ua стверджують: точки з нелегальними цигарками є на обох вказаних торгівельних майданчиках. Зокрема, біля метро “Салтівська” “реклама нелегальної продукції сяє неоном на декілька метрів вперед й поруч постійно їздять правоохоронці”.

Фото: 057.ua

Журналіст і військовослужбовець Павло Федосенко, який одним із перших заявив про проблему нелегальної торгівлі тютюном у Харкові теж прокоментував відповіді правоохоронців і податківців: “Два. Саме стільки випадків обігу нелегальних цигарок зафіксували в обласній податковій за весь 2025 рік. Два випадки. В рамках яких стягнули в бюджет аж 24 тисячі гривень. І це при тому, що тільки по Харкову точок продажу контрафакту – сотні. Це навіть імітацією боротьби не назвеш. Так… статистична похибка. Залишається тільки порадіти, що в країні немає війни й ті 25 мільярдів (недоотриманих доходів від акцизного податку – Ред.) нам не дуже й потрібні”.

Автор: Олексій Наумов
