Нелегальные сигареты везде в Харькове, в отчетах силовиков считанные нарушения

Как реагируют полиция, прокуратура и налоговики на массовую нелегальную торговлю сигаретами в Харькове — опубликованы официальные ответы на запросы СМИ.

Отвечая на запрос издания 057.ua, ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области сообщило, что во время контрольных проверок в течение 2025 года установили только два случая оборота сигарет, не маркированных марками акцизного налога. Штраф за эти нарушения составил 48 тысяч гривен. А в бюджет из них удалось взыскать пока только половину суммы.

Больше фактов в сфере незаконного оборота подакцизных товаров нашла Харьковская областная прокуратура. Там ответили, что за 10 месяцев этого года зафиксировали 43 уголовных правонарушения по статье «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров». При этом убытки, понесенные государством из-за незаконного оборота подакцизных товаров, не устанавливали. Это не предусмотрено ст. 204 УК Украины, отметили в прокуратуре.

Наконец, Нацполиция за год составила 119 протоколов за нарушение правил торговли алкоголем и табаком, 24 протокола – за нарушение порядка производства хозяйственной деятельности и один – за хранение или транспортировку табачных изделий без марок акцизного налога. Из этих зафиксированных фактов продаж нелегальных сигарет только 34 случая касаются Харькова. В частности, правоохранители отметили, что на территории Центрального рынка с начала года обнаружили одно подобное правонарушение, а на рынке у станции метро «Салтовская» протоколы не составляли. При этом авторы материала 057.ua утверждают: точки с нелегальными папиросами есть на обеих указанных торговых площадках. В частности, возле метро «Салтовская» «реклама нелегальной продукции сияет неоном на несколько метров вперед и рядом постоянно ездят правоохранители».

Журналист и военнослужащий Павел Федосенко, который одним из первых заявил о проблеме нелегальной торговли табаком в Харькове, тоже прокомментировал ответы правоохранителей и налоговиков: «Два. Именно столько случаев обращения нелегальных сигарет зафиксировали в областной налоговой за весь 2025 год. Два случая. В рамках которых взыскали в бюджет 24 тысячи гривен. И это при том, что только по Харькову точек продажи контрафакта – сотни. Это даже имитацией борьбы не назовешь. Да… статистическая погрешность. Остается только порадоваться, что в стране нет войны и те 25 миллиардов (неполученных доходов от акцизного налога – Ред.) нам не очень-то и нужны».