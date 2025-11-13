В Харькове открыто продают нелегальные сигареты — журналист Федосенко
В Харькове массово продают нелегальные сигареты даже во время войны, когда государство ежемесячно ищет средства на оборону и социальные нужды. Об этом заявил журналист и действующий военнослужащий Павел Федосенко в своем Telegram-канале.
По его словам, контрабандные или поддельные папиросы в Украине продаются открыто, без контроля со стороны правоохранителей. Цена на такую продукцию вдвое ниже легальной: если акцизная пачка Marlboro стоит около 155 гривен, то нелегальная — всего 75 гривен.
Журналист отмечает, что подобные точки работают открыто, часто под видом обычных торговых киосков, а потери бюджета от нелегального рынка табачных изделий составляют 25 млрд гривен.
«Некоторые даже объединены названиями на вывесках в целые сети — все как в солидном легальном бизнесе. Почти. Вот только без акцизов и налогов», — отметил Федосенко.
Журналист подчеркивает, что для преодоления нелегального рынка сигарет не нужно деанонимизировать продавцов или проводить сложные многомесячные расследования — достаточно политической воли, системной фиксации нарушений, закрытия нелегальных точек и привлечения организаторов к ответственности.
«Нацпол, БЭБ, доброе утро. Здесь бюджетные деньги на земле валяются. Может, надо уже поднять? Как простой солдат авторитетно заявляю: они сейчас здесь очень нужны», — обращается автор в правоохранительные органы.
Напомним, в феврале 2025 года Харьковская областная прокуратура сообщила, что в ближнем пригороде Харькова обнаружили целую нелегальную «табачную фабрику». Там изъяли более 400 кг табака и около 2000 зип-пакетов с сигаретами. Также проводились обыски и в местах сбыта – киосках и торговых павильонах Харькова и области. Там обнаружили и изъяли более 18 000 пачек сигарет и 700 электронных сигарет без марок акцизного налога, 550 жидкостей для электронных устройств для курения и незаконно изготовленные сигареты в зип-пакетах.
