У Харкові відкрито продають нелегальні цигарки — журналіст Федосенко

У Харкові масово продають нелегальні сигарети навіть під час війни, коли держава щомісяця шукає кошти на оборону та соціальні потреби. Про це заявив журналіст і чинний військовослужбовець Павло Федосенко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, контрабандні або підроблені цигарки в Україні продаються відкрито, без контролю з боку правоохоронців. Ціна на таку продукцію удвічі нижча за легальну: якщо акцизна пачка Marlboro коштує близько 155 гривень, то нелегальна — лише 75 гривень.

Журналіст наголошує, що подібні точки працюють відкрито, часто під виглядом звичайних торгових кіосків, а втрати бюджету від нелегального ринку тютюнових виробів сягають 25 млрд гривень.

“Деякі навіть обʼєднані назвами на вивісках у цілі мережі – все, як в солідному легальному бізнесі. Майже. От тільки без акцизів і податків”, — зазначив Федосенко.

Журналіст підкреслює, що для подолання нелегального ринку сигарет не потрібно деанонімізувати продавців або проводити складні багатомісячні розслідування — достатньо політичної волі, системної фіксації порушень, закриття нелегальних точок та притягнення організаторів до відповідальності.

“Нацпол, БЕБ, добрий ранок. Тут бюджетні гроші на землі валяються. Може, треба вже підняти? Як простий солдат авторитетно заявляю: вони зараз тут дуже потрібні”, — звертається автор до правоохоронних органів.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Харківська обласна прокуратура повідомила, що в ближньому передмісті Харкова виявили цілу нелегальну “тютюнову фабрику”. Там вилучили понад 400 кг тютюну та майже 2000 зіп-пакетів із сигаретами. Також проводили обшуки й у місцях збуту — кіосках та торгівельних павільйонах Харкова та області. Там виявили та вилучили ще понад 18 000 пачок сигарет та 700 електронних сигарет без марок акцизного податку, 550 рідин для електронних пристроїв для паління та незаконно виготовлені сигарети у зіп-пакетах.