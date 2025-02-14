Нелегальну фабрику знайшли під Харковом: що там виготовляли

У Харкові виявили три цехи, де виробляли фальсифікований алкоголь, а в найближчому передмісті – цілу “тютюнову фабрику”.

Про “накриту” за останні два тижні мережу виробництва підроблених цигарок та алкоголю повідомила Харківська обласна прокуратура. У регіоні провели понад сімдесят обшуків. Цілу “тютюнову фабрику” створили в селі Затишне неподалік обласного центру.

“Вилучено понад 400 кг тютюну, майже 2000 зіп-пакетів з сигаретами. Разом з цим проведено обшуки у місцях збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів — кіосках та торгівельних павільйонах Харкова та області. Виявлено та вилучено понад 18 000 пачок сигарет та 700 електронних сигарет без марок акцизного податку, 550 рідин для електронних пристроїв для паління, незаконно виготовлені сигарети у зіп-пакетах, фінансово-господарську документацію, чорнові записи”, – поінформувала пресслужба прокуратури.

У Харкові тим часом виявили три цехи, які незаконно виробляли алкоголь. На місцях вилучили понад чотири з половиною тисячі літрів фальсифікату, а також обладнання, харчові добавки та тару.

Наразі слідчі перевіряють причетність восьми осіб до масштабного “безакцизного” виробництва.