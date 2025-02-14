Нелегальную фабрику нашли под Харьковом: что там производили

В Харькове обнаружили три цеха, где изготовляли «паленку», а в ближайшем пригороде — целую «табачную фабрику».

О «накрытой» за последние две недели сети производства поддельных сигарет и алкоголя сообщила Харьковская областная прокуратура. В регионе провели более семидесяти обысков. Целую «табачную фабрику» создали в селе Затишное неподалеку от областного центра.

«Изъято более 400 кг табака, около 2000 зип-пакетов с сигаретами. Вместе с этим проведены обыски в местах сбыта незаконно изготовленных табачных изделий – киосках и торговых павильонах Харькова и области. Выявлено и изъято более 18 000 пачек сигарет и 700 электронных сигарет без марок акцизного налога, 550 жидкостей для курительных электронных устройств, незаконно изготовленные сигареты в зип-пакетах, финансово-хозяйственная документация, черновые записи», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

В Харькове тем временем обнаружили три цеха, которые незаконно производили алкоголь. На местах изъяли более четырех с половиной тысяч литров фальсификата, а также оборудование, пищевые добавки и тару.

Сейчас следователи проверяют причастность восьми человек к масштабному «безакцизному» производству.