Игровые автоматы под вывеской «Мороженое»: дело харьковчанина – в суде
Правоохранители передали в суд дело 50-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, организовал «бизнес» с азартными играми.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, мужчина установил игровые автоматы в нежилом помещении по улице Владислава Зубенко в Харькове.
«Делок решил остаться незамеченным, поэтому на здании установил вывески «Продукты, мороженое». Кроме того, в магазине фигурант реализовывал фальсифицированный алкоголь – коньяк и водку», — отметили в прокуратуре.
В частности, правоохранителя выяснили, что фигурант закупал контрафакт в тарах объемом 10 л. Затем он разливал его в меньшие емкости и продавал. Так, поллитра контрафакта стоили 75 гривен.
«Прибыль» делец тратила на собственные нужды, добавили в прокуратуре.
Напомним, незаконную деятельность фигуранта правоохранители разоблачили летом 2024 года.
Мужчине инкриминируют организацию и проведение азартных игр без лицензии и незаконное приобретение с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков (ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 УКУ).
Если вину докажут, фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автоматы, азартные игры, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 13:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело 50-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, организовал «бизнес» с азартными играми.".