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Игровые автоматы под вывеской «Мороженое»: дело харьковчанина – в суде

Общество 13:28   11.02.2025
Виктория Яковенко
Игровые автоматы под вывеской «Мороженое»: дело харьковчанина – в суде Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело 50-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, организовал «бизнес» с азартными играми.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, мужчина установил игровые автоматы в нежилом помещении по улице Владислава Зубенко в Харькове.

«Делок решил остаться незамеченным, поэтому на здании установил вывески «Продукты, мороженое». Кроме того, в магазине фигурант реализовывал фальсифицированный алкоголь – коньяк и водку», — отметили в прокуратуре.

В частности, правоохранителя выяснили, что фигурант закупал контрафакт в тарах объемом 10 л. Затем он разливал его в меньшие емкости и продавал. Так, поллитра контрафакта стоили 75 гривен.

«Прибыль» делец тратила на собственные нужды, добавили в прокуратуре.

Напомним, незаконную деятельность фигуранта правоохранители разоблачили летом 2024 года.

Мужчине инкриминируют организацию и проведение азартных игр без лицензии и незаконное приобретение с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков (ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 УКУ).

Если вину докажут, фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.

азартные игры в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 13:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело 50-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, организовал «бизнес» с азартными играми.".