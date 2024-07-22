Зал игровых автоматов, работавший под вывеской «Мороженое», накрыли в Харькове
Игорное заведение работало в нежилом помещении по улице Владислава Зубенко под видом продуктового магазина.
Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, организовал бизнес 49-летний мужчина, установив в помещении игровые автоматы. Лицензии он не имел.
«Делец решил остаться незамеченным, поэтому на здании установил вывески «Продукты» и «Мороженое». Правоохранители провели обыск в указанном помещении, во время которого изъяли не только игровые автоматы, но и фальсифицированный алкоголь», — рассказали в прокуратуре.
Досудебное расследование осуществляется по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр (ч. 2 ст. 203-2 УКУ). В Киевский райсуд Харькова подали ходатайство об аресте имущества. После проведения экспертных исследований мужчине сообщат о подозрении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: азартные игры, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 17:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Игорное заведение работало в нежилом помещении по улице Владислава Зубенко под видом продуктового магазина.".