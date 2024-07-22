Зал ігрових автоматів, що працював під вивіскою «Морозиво», накрили у Харкові

Гральний заклад працював у нежитловому приміщенні на вулиці Владислава Зубенка під виглядом продуктового магазину.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, організував бізнес 49-річний чоловік, встановивши у приміщенні гральні автомати. Ліцензії він не мав.

«Ділок вирішив залишитись непоміченим, тому на будівлі встановив вивіски «Продукти» та «Морозиво». Правоохоронці провели обшук у вказаному приміщенні, під час якого вилучили не тільки гральні автомати, а й фальсифікований алкоголь», – розповіли у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 ККУ). До Київського райсуду Харкова подали клопотання про арешт майна. Після проведення експертних досліджень чоловікові повідомлять про підозру.