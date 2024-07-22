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Зал ігрових автоматів, що працював під вивіскою «Морозиво», накрили у Харкові

Суспільство 17:57   22.07.2024
Олена Нагорна
Зал ігрових автоматів, що працював під вивіскою «Морозиво», накрили у Харкові

Гральний заклад працював у нежитловому приміщенні на вулиці Владислава Зубенка під виглядом продуктового магазину.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, організував бізнес 49-річний чоловік, встановивши у приміщенні гральні автомати. Ліцензії він не мав.

«Ділок вирішив залишитись непоміченим, тому на будівлі встановив вивіски «Продукти» та «Морозиво». Правоохоронці провели обшук у вказаному приміщенні, під час якого вилучили не тільки гральні автомати, а й фальсифікований алкоголь», – розповіли у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 ККУ). До Київського райсуду Харкова подали клопотання про арешт майна. Після проведення експертних досліджень чоловікові повідомлять про підозру.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 17:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гральний заклад працював у нежитловому приміщенні на вулиці Владислава Зубенка під виглядом продуктового магазину".