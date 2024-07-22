Зал ігрових автоматів, що працював під вивіскою «Морозиво», накрили у Харкові
Гральний заклад працював у нежитловому приміщенні на вулиці Владислава Зубенка під виглядом продуктового магазину.
Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, організував бізнес 49-річний чоловік, встановивши у приміщенні гральні автомати. Ліцензії він не мав.
«Ділок вирішив залишитись непоміченим, тому на будівлі встановив вивіски «Продукти» та «Морозиво». Правоохоронці провели обшук у вказаному приміщенні, під час якого вилучили не тільки гральні автомати, а й фальсифікований алкоголь», – розповіли у прокуратурі.
Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 ККУ). До Київського райсуду Харкова подали клопотання про арешт майна. Після проведення експертних досліджень чоловікові повідомлять про підозру.
Читайте також: Збирав гроші на ЗСУ, але витрачав їх в онлайн-казино: судитимуть харків’янина
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: азартные игры, прокуратура, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зал ігрових автоматів, що працював під вивіскою «Морозиво», накрили у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 17:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гральний заклад працював у нежитловому приміщенні на вулиці Владислава Зубенка під виглядом продуктового магазину".