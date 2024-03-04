Збирав гроші на ЗСУ, але витрачав їх в онлайн-казино: судитимуть харків’янина
У Харкові судитимуть 39-річного чоловіка, який збирав «донати» на потреби військових, однак гроші витрачав на онлайн-казино.
За даними Харківської обласної прокуратури, харківʼянин протягом другої половини 2022 року під виглядом волонтера публікував у соцмережах оголошення про збір грошей начебто на потреби ЗСУ. Зокрема, на дрони, бронежилети, рації, каски, генератор, акумулятори тощо.
«Маніпулював ділок гучними заголовками, такими як «для бійців, які стоять під Харковом», «для військових, які боронять Бахмут». Отримані від благодійників грошові кошти зловмисник не перераховував на потреби української армії, а привласнював. Встановлено, що гроші він витрачав на ігри в онлайн-казино», – зазначили правоохоронці.
Загалом фігурант ошукав понад 20 людей на суму майже 150 тисяч гривень, додали в прокуратурі.
Чоловіку інкримінують шахрайство (ч. 1, 2 ст. 190 ККУ).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гроші, ЗСУ, мошенник, прокуратура, суд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 16:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судитимуть 39-річного чоловіка, який збирав «донати» на потреби військових, однак гроші витрачав на онлайн-казино.".