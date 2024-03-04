Собирал деньги на ВСУ, а тратил их в онлайн-казино: будут судить харьковчанина
В Харькове будут судить 39-летнего мужчину, собиравшего «донаты» на нужды военных, однако деньги тратил на онлайн-казино.
По данным Харьковской областной прокуратуры, харьковчанин в течение второй половины 2022 года под видом волонтера публиковал в социальных сетях объявления о сборе денег якобы на нужды ВСУ. В частности, на дроны, бронежилеты, рации, каски, генератор, аккумуляторы и т.д.
«Манипулировал делец громкими заголовками, такими как «для бойцов, стоящих под Харьковом», «для военных, защищающих Бахмут». Вырученные от благотворителей денежные средства злоумышленник не перечислял на нужды украинской армии, а присваивал. Установлено, что деньги он тратил на игры в онлайн-казино», – отметили правоохранители.
В общем фигурант обманул более 20 человек на сумму почти 150 тысяч гривен, добавили в прокуратуре.
Мужчине инкриминируют мошенничество (ч. 1, 2 ст. 190 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 16:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить 39-летнего мужчину, собиравшего «донаты» на нужды военных, однако деньги тратил на онлайн-казино.".