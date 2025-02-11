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В кафе в Харькове произошла стрельба: полиция разобралась в ситуации (фото)

Происшествия 12:40   11.02.2025
Виктория Яковенко
В кафе в Харькове произошла стрельба: полиция разобралась в ситуации (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Вечером 9 февраля в кафе на проспекте Петра Григоренко произошел конфликт между двумя компаниями.

«В результате ссоры 39-летний харьковчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета Форт-17 в сторону оппонентов. Ранения получили 48 и 56-летние мужчины. Пострадавшие от госпитализации отказались», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Также полицейские задержали мужчину, который, вероятно, стрелял. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

стрельба в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
стрельба в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 9 февраля в кафе на проспекте Петра Григоренко произошел конфликт между двумя компаниями.".