В кафе в Харькове произошла стрельба: полиция разобралась в ситуации (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Вечером 9 февраля в кафе на проспекте Петра Григоренко произошел конфликт между двумя компаниями.
«В результате ссоры 39-летний харьковчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета Форт-17 в сторону оппонентов. Ранения получили 48 и 56-летние мужчины. Пострадавшие от госпитализации отказались», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Также полицейские задержали мужчину, который, вероятно, стрелял. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кафе, полиция, стрельба, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 9 февраля в кафе на проспекте Петра Григоренко произошел конфликт между двумя компаниями.".