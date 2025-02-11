Запретили контактировать с жертвой трое суток: штраф получил домашний агрессор
О том, что штраф за домашнее насилие выписали 36-летнему харьковчанину, рассказали в ГУ Нацпполиции Украины в Харьковской области.
Сообщение о том, что житель Салтовского района ведет себя агрессивно и бросается с кулаками, копам сообщила его сожительница.
«Работники сектора противодействия домашнему насилию обнаружили 36-летнего нарушителя, в отношении которого составили административный протокол по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли срочное запретительное предписание обидчика в форме запрета любым способом контактировать с пострадавшим лицом сроком на 3 суток», – написали правоохранители.
Также копы предупредили обидчика, что в дальнейшем из-за подобного поведения правоохранители могут открыть уже уголовное дело.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: домашнее насилие, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 11:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что штраф за домашнее насилие выписали 36-летнему харьковчанину, рассказали в ГУ Нацпполиции Украины в Харьковской области.".