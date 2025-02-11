Запретили контактировать с жертвой трое суток: штраф получил домашний агрессор

О том, что штраф за домашнее насилие выписали 36-летнему харьковчанину, рассказали в ГУ Нацпполиции Украины в Харьковской области.

Сообщение о том, что житель Салтовского района ведет себя агрессивно и бросается с кулаками, копам сообщила его сожительница.

«Работники сектора противодействия домашнему насилию обнаружили 36-летнего нарушителя, в отношении которого составили административный протокол по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли срочное запретительное предписание обидчика в форме запрета любым способом контактировать с пострадавшим лицом сроком на 3 суток», – написали правоохранители.

Также копы предупредили обидчика, что в дальнейшем из-за подобного поведения правоохранители могут открыть уже уголовное дело.