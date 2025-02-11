Задерживают с наркотиками ежедневно: копы о ситуации с запрещенными веществами

О том, что ежедневно задерживают тех, кто пытается провезти наркотики, рассказали в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.

Лишь за минувшие сутки правоохранители задержали шесть людей, у которых, вероятно, были при себе запрещенные вещества.

«В ходе поверхностных проверок полицейские обнаружили у граждан вещества синтетического и растительного происхождения», – отметили патрульные.

Теперь ими будут заниматься следователи.

«Напоминаем, что за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность», – напомнили правоохранители.