Задерживают с наркотиками ежедневно: копы о ситуации с запрещенными веществами
О том, что ежедневно задерживают тех, кто пытается провезти наркотики, рассказали в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.
Лишь за минувшие сутки правоохранители задержали шесть людей, у которых, вероятно, были при себе запрещенные вещества.
«В ходе поверхностных проверок полицейские обнаружили у граждан вещества синтетического и растительного происхождения», – отметили патрульные.
Теперь ими будут заниматься следователи.
«Напоминаем, что за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность», – напомнили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: наркотики, патрульні, патрульные, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 09:59;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что ежедневно задерживают тех, кто пытается провезти наркотики, рассказали в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.".