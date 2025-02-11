Гральні автомати під вивіскою «Морозиво»: справа харків’янина – у суді

Правоохоронці передали до суду справу 50-річного харків’янина, який, за даними слідства, організував «бізнес» з азартними іграми.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, чоловік встановив гральні автомати у нежитловому приміщенні по вулиці Владислава Зубенка у Харкові.

«Ділок вирішив залишитись непоміченим, тому на будівлі встановив вивіски «Продукти, морозиво». Крім того, у магазині фігурант реалізовував фальсифікований алкоголь — коньяк та горілку», – зазначили у прокуратурі.

Зокрема, правоохоронці з’ясували, що фігурант закуповував контрафакт у тарах обʼємом 10 л. Потім він розливав його у менші місткості та продавав. Так, пів літра контрафакту коштували 75 гривень.

«Прибуток» ділок витрачав на власні потреби, додали у прокуратурі.

Нагадаємо, незаконну діяльність фігуранта правоохоронці викрили влітку 2024 року.

Наразі чоловіку інкримінують організацію та проведення азартних ігор без ліцензії та незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 ККУ).

Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до шести років тюрми.