Гральні автомати під вивіскою «Морозиво»: справа харків’янина – у суді
Правоохоронці передали до суду справу 50-річного харків’янина, який, за даними слідства, організував «бізнес» з азартними іграми.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, чоловік встановив гральні автомати у нежитловому приміщенні по вулиці Владислава Зубенка у Харкові.
«Ділок вирішив залишитись непоміченим, тому на будівлі встановив вивіски «Продукти, морозиво». Крім того, у магазині фігурант реалізовував фальсифікований алкоголь — коньяк та горілку», – зазначили у прокуратурі.
Зокрема, правоохоронці з’ясували, що фігурант закуповував контрафакт у тарах обʼємом 10 л. Потім він розливав його у менші місткості та продавав. Так, пів літра контрафакту коштували 75 гривень.
«Прибуток» ділок витрачав на власні потреби, додали у прокуратурі.
Нагадаємо, незаконну діяльність фігуранта правоохоронці викрили влітку 2024 року.
Наразі чоловіку інкримінують організацію та проведення азартних ігор без ліцензії та незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 ККУ).
Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до шести років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автоматы, азартные игры, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 13:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу 50-річного харків’янина, який, за даними слідства, організував «бізнес» з азартними іграми.".