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Електронні сигарети, які продавали в Харкові, збирали в підпільному цеху

Економіка 21:00   20.02.2025
Олена Нагорна
Електронні сигарети, які продавали в Харкові, збирали в підпільному цеху

На Харківщині викрили родину – батька та двох його синів, які займалися нелегальним виробництвом електронних сигарет та нікотиновмісних рідин.

Свої вироби вони продавали у Харкові та області через інтернет-магазин, телеграм-канал та точки роздрібної торгівлі, інформує Бюро економічної безпеки України.

Детективи БЕБ провели обшуки у складських приміщеннях, місцях продажу, за місцем проживання фігурантів та у транспортних засобах.

Підпільне виробництво електронних цигарок на Харківщині

Загалом вилучили близько 56 тисяч флаконів з нікотиновмісними рідинами, майже 32 тисячі електронних сигарет та наборів для куріння, інші тютюнові вироби, комп’ютери, мобільні телефони з інформацією про схему збуту, чорнові записи тощо.

Підпільне виробництво електронних цигарок на Харківщині

Усі товари були без марок акцизного податку. Їхня орієнтовна вартість становить 6 мільйонів гривень. Вилучене майно направили на судові експертизи. Досудове розслідування триває.

Підпільне виробництво електронних цигарок на Харківщині

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 21:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили родину – батька та двох його синів, які займалися нелегальним виробництвом електронних сигарет та нікотиновмісних рідин.".