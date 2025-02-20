Електронні сигарети, які продавали в Харкові, збирали в підпільному цеху
На Харківщині викрили родину – батька та двох його синів, які займалися нелегальним виробництвом електронних сигарет та нікотиновмісних рідин.
Свої вироби вони продавали у Харкові та області через інтернет-магазин, телеграм-канал та точки роздрібної торгівлі, інформує Бюро економічної безпеки України.
Детективи БЕБ провели обшуки у складських приміщеннях, місцях продажу, за місцем проживання фігурантів та у транспортних засобах.
Загалом вилучили близько 56 тисяч флаконів з нікотиновмісними рідинами, майже 32 тисячі електронних сигарет та наборів для куріння, інші тютюнові вироби, комп’ютери, мобільні телефони з інформацією про схему збуту, чорнові записи тощо.
Усі товари були без марок акцизного податку. Їхня орієнтовна вартість становить 6 мільйонів гривень. Вилучене майно направили на судові експертизи. Досудове розслідування триває.
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- Категорії: Економіка, Харків; Теги: новини Харкова, подпольный цех, сигареты, табак;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 21:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили родину – батька та двох його синів, які займалися нелегальним виробництвом електронних сигарет та нікотиновмісних рідин.".