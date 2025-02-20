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Электронные сигареты, которые продавали в Харькове, собирали в подпольном цеху

Харьков 21:00   20.02.2025
Елена Нагорная
Электронные сигареты, которые продавали в Харькове, собирали в подпольном цеху

На Харьковщине разоблачили семью — отца и двоих его сыновей, которые занимались нелегальным производством электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей.

Свои изделия они продавали в Харькове и области через интернет-магазин, Telegram-канал и точки розничной торговли, информирует Бюро экономической безопасности Украины.

Детективы БЭБ провели обыски в складских помещениях, местах продажи, по месту жительства фигурантов и в транспортных средствах.

Подпольное производство электронных сигарет на Харьковщине

Всего изъяли около 56 тысяч флаконов с никотиносодержащими жидкостями, почти 32 тысячи электронных сигарет и наборов для курения, другие табачные изделия, компьютеры, мобильные телефоны с информацией о схеме сбыта, черновые записи и тому подобное.

Подпольное производство электронных сигарет на Харьковщине

Все товары были без марок акцизного налога. Их ориентировочная стоимость составляет 6 миллионов гривен. Изъятое имущество направили на судебные экспертизы. Досудебное расследование продолжается.

Подпольное производство электронных сигарет на Харьковщине

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили семью — отца и двоих его сыновей, которые занимались нелегальным производством электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей.".