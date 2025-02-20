Электронные сигареты, которые продавали в Харькове, собирали в подпольном цеху
На Харьковщине разоблачили семью — отца и двоих его сыновей, которые занимались нелегальным производством электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей.
Свои изделия они продавали в Харькове и области через интернет-магазин, Telegram-канал и точки розничной торговли, информирует Бюро экономической безопасности Украины.
Детективы БЭБ провели обыски в складских помещениях, местах продажи, по месту жительства фигурантов и в транспортных средствах.
Всего изъяли около 56 тысяч флаконов с никотиносодержащими жидкостями, почти 32 тысячи электронных сигарет и наборов для курения, другие табачные изделия, компьютеры, мобильные телефоны с информацией о схеме сбыта, черновые записи и тому подобное.
Все товары были без марок акцизного налога. Их ориентировочная стоимость составляет 6 миллионов гривен. Изъятое имущество направили на судебные экспертизы. Досудебное расследование продолжается.
Читайте также: Нелегальную фабрику нашли под Харьковом: что там производили
Новости по теме:
- Категории: Харьков, Экономика; Теги: новости Харькова, подпольный цех, сигареты, табак;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Электронные сигареты, которые продавали в Харькове, собирали в подпольном цеху»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили семью — отца и двоих его сыновей, которые занимались нелегальным производством электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей.".