Электронные сигареты, которые продавали в Харькове, собирали в подпольном цеху

На Харьковщине разоблачили семью — отца и двоих его сыновей, которые занимались нелегальным производством электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей.

Свои изделия они продавали в Харькове и области через интернет-магазин, Telegram-канал и точки розничной торговли, информирует Бюро экономической безопасности Украины.

Детективы БЭБ провели обыски в складских помещениях, местах продажи, по месту жительства фигурантов и в транспортных средствах.

Всего изъяли около 56 тысяч флаконов с никотиносодержащими жидкостями, почти 32 тысячи электронных сигарет и наборов для курения, другие табачные изделия, компьютеры, мобильные телефоны с информацией о схеме сбыта, черновые записи и тому подобное.

Все товары были без марок акцизного налога. Их ориентировочная стоимость составляет 6 миллионов гривен. Изъятое имущество направили на судебные экспертизы. Досудебное расследование продолжается.