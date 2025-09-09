Live
Харьковчанке прислали табак без акциза: нашли фальсификата на 8 млн грн

Происшествия 18:02   09.09.2025
Оксана Горун
Харьковчанке прислали табак без акциза: нашли фальсификата на 8 млн грн

Заявление 24-летней жительницы Харькова привело копов к целым залежам нелегального спиртного и табачных изделий. 

«В августе в полицию обратилась 24-летняя женщина, которая сообщила, что приобрела через мобильное приложение Telegram табак для кальяна. Заявитель получила заказ по почте, товар был без акцизных марок и с признаками фальсификации», — поделились подробностями о начале этой истории в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

А дальше, идя по следу табака без акциза и мест его продажи следователи обнаружили нелегальное производство и склады.

Склады паленки обнаружили в Харькове 3

«По данным следствия, группа лиц наладила незаконное обращение фальсифицированных алкогольных напитков и табачных изделий в Харькове и области. Продукция хранилась и сбывалась под видом украинских и международных брендов как оптом, так и в розницу», — отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Читайте также: Более 85 тысяч сигарет изготовили нелегально под Харьковом

Прокуроры уточнили даже расценки на «паленку». Так бутылку водки якобы известного бренда из-под полы продавали за 300 грн. В целом, проведя 24 обыска, фальсификата изъяли на более чем 8 миллионов.

Склады паленки обнаружили в Харькове 2

В ГУНП привели перечень найденного:

🔹 70 694 пачки табачных изделий без акцизных марок;

🔹 2955 электронных устройств для курения;

🔹 1832 зип-пакета с фальсифицированным табаком;

🔹 20 406 литров алкогольных изделий.

Склады паленки обнаружили в Харькове

Также обнаружили и изъяли документы, станок для производства сигарет, телефоны «бизнесменов» и помповое ружье. О подозрении пока никому не сообщали — сейчас назначены экспертиз, всех, причастных к преступлению, устанавливают.

Автор: Оксана Горун
