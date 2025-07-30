Более 85 тысяч сигарет изготовили нелегально под Харьковом
Двое мужчин изготовили сигареты кустарным способом в Люботине, сообщает Нацполиция.
29-летний житель Люботина пригласил в подпольный цех своего 33-летнего знакомого. Там же они грузили коробки с сигаретами в машину. А сбывали табачную продукцию через Telegram-канал.
Во время обыска полицейские изъяли 85 060 сигарет, два станка для их изготовления. Правоохранители выясняют, откуда дельцы брали табак и куда и кому сбывали сигареты.
В настоящее время 29-летнему организатору и его 33-летнему сообщнику сообщили о подозрении в незаконном изготовлении, хранении, сбыте или транспортировке подакцизных товаров.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых товаров, орудий их производства и сырья.
Читайте также: «Это были две ракеты С-400» — Болвинов об ударе РФ по складам под Харьковом
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Люботин, Нацполиция, подпольный цех, сигареты, табак;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Более 85 тысяч сигарет изготовили нелегально под Харьковом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 19:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин изготовили сигареты кустарным способом в Люботине, сообщает Нацполиция.".