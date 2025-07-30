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Более 85 тысяч сигарет изготовили нелегально под Харьковом

Происшествия 19:45   30.07.2025
Оксана Якушко
Более 85 тысяч сигарет изготовили нелегально под Харьковом

Двое мужчин изготовили сигареты кустарным способом в Люботине, сообщает Нацполиция.

29-летний житель Люботина пригласил в подпольный цех своего 33-летнего знакомого. Там же они грузили коробки с сигаретами в машину. А сбывали табачную продукцию через Telegram-канал.
Во время обыска полицейские изъяли 85 060 сигарет, два станка для их изготовления. Правоохранители выясняют, откуда дельцы брали табак и куда и кому сбывали сигареты.

В настоящее время 29-летнему организатору и его 33-летнему сообщнику сообщили о подозрении в незаконном изготовлении, хранении, сбыте или транспортировке подакцизных товаров.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых товаров, орудий их производства и сырья.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 19:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин изготовили сигареты кустарным способом в Люботине, сообщает Нацполиция.".