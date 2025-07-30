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«Это были две ракеты С-400» — Болвинов об ударе РФ по складам под Харьковом

Происшествия 18:31   30.07.2025
Оксана Якушко
«Это были две ракеты С-400» — Болвинов об ударе РФ по складам под Харьковом Фото: Сергей Болвинов / Facebook

Двумя ракетами С-400 враг атаковал склады в Васищево, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

«Это были две ракеты к ЗРК С-400 – под ударом Васищево. Россияне атаковали продуктовый склад – погиб 63-летний мужчина. Пятеро раненых – у людей серьезные взрывные травмы, контузии и порезы стеклом. Трое мужчин и две женщины сейчас получают первую помощь в больнице. Все – местные, гражданские… россияне снова прицельно бьют по скоплению мирных людей», — резюмировал Болвинов.

Из-за сильного пожара после атаки правоохранителям сложно работать на месте «прилета», поэтому пока только предварительные выводы взрывотехников, отметил начальник следственного управления.

Фото: Сергей Болвинов / Facebook
Фото: Сергей Болвинов / Facebook
Фото: Сергей Болвинов / Facebook

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Автор: Оксана Якушко
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30.07.2025, 18:31

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 18:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двумя ракетами С-400 враг атаковал склады в Васищево, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.".