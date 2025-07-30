«Это были две ракеты С-400» — Болвинов об ударе РФ по складам под Харьковом
Фото: Сергей Болвинов / Facebook
Двумя ракетами С-400 враг атаковал склады в Васищево, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.
«Это были две ракеты к ЗРК С-400 – под ударом Васищево. Россияне атаковали продуктовый склад – погиб 63-летний мужчина. Пятеро раненых – у людей серьезные взрывные травмы, контузии и порезы стеклом. Трое мужчин и две женщины сейчас получают первую помощь в больнице. Все – местные, гражданские… россияне снова прицельно бьют по скоплению мирных людей», — резюмировал Болвинов.
Из-за сильного пожара после атаки правоохранителям сложно работать на месте «прилета», поэтому пока только предварительные выводы взрывотехников, отметил начальник следственного управления.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: васищево, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, новости Харькова, ракета, С-400, Сергей Болвинов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 18:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двумя ракетами С-400 враг атаковал склады в Васищево, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.".