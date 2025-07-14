Масштабное производство фальшивых акцизов в Коротиче: фигурантов арестовали
Под стражу взяли трех вероятных организаторов подпольного производства фальшивых акцизных марок в поселке Коротич на Харьковщине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, фигуранты – житель региона и два гражданина Турции. Следствие установило: подозреваемые приобрели и установили масштабное профессиональное печатное оборудование.
«Готовую поддельную продукцию хранили в больших объемах для дальнейшей реализации на территории Украины. По оперативным данным, она использовалась производителями подакцизной продукции – прежде всего алкоголя», — добавили в прокуратуре.
Во время обысков правоохранители изъяли около 5 миллионов поддельных марок акцизного налога. По предварительным оценкам, стоимость изъятого контрафакта превышает 1,7 млн грн.
В прокуратуре эту схему назвали самой большой в Украине по масштабам производства.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 199 УКУ. Если вину докажут, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Напомним, ранее пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщал, что подозреваемый в этом деле житель региона ранее работал в правоохранительных органах. Как уточнил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, производство работало в частном доме в поселке Коротич.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: акциз, коротич, подпольный цех, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под стражу взяли трех вероятных организаторов подпольного производства фальшивых акцизных марок в поселке Коротич на Харьковщине.".