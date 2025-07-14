Масштабне виробництво фальшивих акцизів в Коротичі: фігурантів арештували
Під варту взяли трьох ймовірних організаторів підпільного виробництва фальшивих акцизних марок у селищі Коротич на Харківщині.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігуранти – житель регіону та двоє громадян Туреччини. Слідство встановило: підозрювані придбали й встановили масштабне професійне друкарське обладнання.
«Готову підроблену продукцію зберігали у великих обсягах для подальшої реалізації на території України. За оперативними даними, вона використовувалася виробниками підакцизної продукції — передусім алкоголю», – додали в прокуратурі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 5 мільйонів підроблених марок акцизного податку. За попередніми оцінками, вартість вилученого контрафакту перевищує 1,7 млн грн.
У прокуратурі цю схему назвали найбільшою в Україні за масштабами виробництва.
Трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 199 ККУ. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Нагадаємо, раніше речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомляв, що підозрюваний у цій справі житель регіону раніше працював у правоохоронних органах. Як уточнив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, виробництво працювало у приватному будинку в селищі Коротич.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: акциз, коротич, подпольный цех, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Масштабне виробництво фальшивих акцизів в Коротичі: фігурантів арештували»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 13:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під варту взяли трьох ймовірних організаторів підпільного виробництва фальшивих акцизних марок у селищі Коротич на Харківщині.".