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Масштабне виробництво фальшивих акцизів в Коротичі: фігурантів арештували

Суспільство 13:18   14.07.2025
Вікторія Яковенко
Масштабне виробництво фальшивих акцизів в Коротичі: фігурантів арештували Фото: Харківська обласна прокуратура

Під варту взяли трьох ймовірних організаторів підпільного виробництва фальшивих акцизних марок у селищі Коротич на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігуранти – житель регіону та двоє громадян Туреччини. Слідство встановило: підозрювані придбали й встановили масштабне професійне друкарське обладнання.

«Готову підроблену продукцію зберігали у великих обсягах для подальшої реалізації на території України. За оперативними даними, вона використовувалася виробниками підакцизної продукції — передусім алкоголю», – додали в прокуратурі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 5 мільйонів підроблених марок акцизного податку. За попередніми оцінками, вартість вилученого контрафакту перевищує 1,7 млн грн.

подпольных цех на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
подпольных цех на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі цю схему назвали найбільшою в Україні за масштабами виробництва.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 199 ККУ. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

подпольных цех на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
подпольных цех на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомляв, що підозрюваний у цій справі житель регіону раніше працював у правоохоронних органах. Як уточнив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, виробництво працювало у приватному будинку в селищі Коротич.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 13:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під варту взяли трьох ймовірних організаторів підпільного виробництва фальшивих акцизних марок у селищі Коротич на Харківщині.".